El pasado lunes, Patricia Maldonado realizó un duro cuestionamiento luego de que se diera a conocer la muerte del músico nacional Zalo Reyes.

En su programa de YouTube "Las Indomables", la comentarista de espectáculo repasó la cobertura que han realizado diversos canales de televisión, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de el "Gorrión de Conchalí".

"Marcó una época buena, dio mucho a este país y merecía un homenaje. Antes, porque todos sabían que estaba enfermo. No entiendo", relató en el programa digital.

Luego continuó: "¿De qué le sirve a Zalo Reyes los homenajes en la televisión? Empezaron a poner todas las cosas que Zalito hacía".

"A Zalo le habría encantado hace unos tres años que alguien se haya acordado, que un canal haya ido a su casa e hicieran un programa con su música", relató.

Por último, Maldonado fue crítica: "¿De qué le sirve si está muerto? No ve, no escucha, no siente. Ya no está (…) ¿De qué le sirve a la familia? ¿Por qué nuestro pueblo es así? Acá hay artistas que merecen un monumento".

