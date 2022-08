Comparte

A través de una nueva transmisión en Instagram, la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, repasó algunos de los últimos cambios que ha realizado en su vida.

En este sentido, la también empresaria entregó detalles de su nueva vida tras iniciar el veganismo y comer productos sin gluten.

Y estos no son los únicos cambios que ha realizado, pues ahora reveló un nuevo paso que tomó, en pro de su vida sana: dejó de fumar.

"Fíjense que he estado saludable. Tengo que decirles que he visto un gran cambio. Llevo más de tres semanas sin fumar nada, he tomado estas últimas 3 o 4 semanas unas cuatro tazas de café. Lo vegano empezó hace como dos semanas y el gluten", reveló.

Junto a esto, sumó cuáles han sido los cambios físicos que ha experimentado: "¿Saben qué? despierto con más energía, despierto rápido, fácil, liviana. Pepito pensó que yo no iba a ser capaz, pensó que yo no iba a ser capaz. Él no ha hecho ningún cambio, se come su bistoco, se fuma su cigarro, una copa de vino y con justa razón, si es muy entretenido, pero yo hice el cambio".

Junto a esto, también reflexionó sobre el tema, señalando que es un cambio voluntario: "El cambio empieza aquí en la cabeza, porque no es que no pueda fumar, no es que no pueda comer proteína animal, es que no quiero caer ahí de nuevo. He tenido suerte, porque todos los días digo ‘no quiero’ (…) He tenido mucho cambio, pero estoy feliz", cerró.

Aquí puedes ver la transmisión: