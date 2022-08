Comparte

La influencer Nicole "Luli" Moreno vivió una especial celebración de cumpleaños, luego de que cumpliera 35 años.

Fue a través de Instagram donde la modelo fitness relató que le realizaron una fiesta sorpresa.

"Jamás había tenido un cumpleaños sorpresa. Cuándo me gritan feliz cumpleaños, quedé en shock. Hace mucho que no tenía un cumpleaños tan especial, diferente y tan disfrutado", relató en una publicación de Instagram.

Junto a esto, la exchica reality agradeció a las personas que celebraron esta especial fecha junto a ella.

"Tengo mi corazón llenito de amor. Quiero darles las gracias a todos quienes me mandaron un mensajito, etiquetas, y quienes estuvieron presentes. Y a ustedes que siempre me están enviando tanto amor y mensajes que me llenan de corazón. Me sorprendiste, una inolvidable vuelta al sol", repasó.

Otro detalle que no pasó nada inadvertido fue la torta que le regalaron, la cual tiene una figura que representa a Luli y tiene una pesa en su mano.

Aquí puedes ver la publicación: