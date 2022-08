Comparte

Un tenso debate fue el que protagonizaron el periodista Iván Núñez y el diputado Felipe Kast, situación que fue arduamente comentada en las redes sociales y los transformó en trending topic.

La situación se dio luego de que el comunicador de 24 Horas le preguntara sobre la detención de Héctor Llaitul en Cañete, lo que generó que los aires se caldearan.

"Cuando alguien va y se jacta de sacarse una foto con alguien que es perseguido por narcotráfico internacional como Diosdado Cabello, que es el caso de Héctor Llaitul, no es inocuo, es una persona que claramente tiene una ideología que justifica y valora el crimen de lesa humanidad", fue parte de lo que expresó el senador, y fue lo que cansó al periodista.

"Está hablando con un senador"

"O no quiere entender o usted pretende no hacerlo", fue una de las frases que lanzó el comunicador, luego de que el senador no respondiera las preguntas sobre el proceso penal de Llaitul.

En la misma línea, Núñez sostuvo: "Tengo la impresión que está confundido los planos, se lo digo con todo respeto, pero eso es un tema de ideología, de percepción política. Aquí estamos hablando de una causa procesal penal".

Sin embargo, la frase clave que desató las críticas en las redes sociales, fue una prepotente frase de Felipe Kast: "Usted está hablando con un senador, para que se ubique".

