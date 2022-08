Hoy volví a ver el video del travesti en Franja del Rechazo. Pensé que habían enmendado el error y no lo emitirían nuevamente. Pero no fue así, lamentable. Qué tiene que ver el amor con no denunciar a alguien que te disparó??? Aquí el colegio de psicólogos la explica clarita https://t.co/OiOUtYoBMa