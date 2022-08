Comparte

Este lunes la periodista Alejandra Valle se volvió a referir al polémico acto que se realizó el pasado sábado en un show del Apruebo.

Esto, luego de que la agrupación "Las Indetectables" realizara una performance de carácter sexual, mientras que Valle conducía el evento.

Cabe señalar que la comunicadora ya se había referido al hecho, a través de su programa de YouTube "La Voz de los que Sobran", donde sostuvo lamentar no percatarse antes de lo que ocurría en el escenario.

En este sentido, Valle criticó a la productora, revelando incluso que la Sonora Barón no se presentó, debido a un problema de organizaicón.

"No sé a quién se le puede invitar a un acto que está en la plaza. De hecho, yo había estado discutiendo con las performancistas, porque se subieron de una manera muy altanera", comentó.

Tras esto, reveló que estaba siendo autocrítica, ya que sabía que debía haber cancelado el show, pero no le tomó el peso a la gravedad de la situación.

"Caché que estaba pasando algo que no correspondía después, no sabía que había una bandera chilena, y cuando supe les avisé a todos, y a la Francisca (parte del equipo de La voz de los que sobran) para que cortara la transmisión, porque fue lo primero que hicimos", relató.

Por otro lado, el periodista Rodrigo Herrera señaló que la organización no debió permitir que Las Indetectables no subieran al escenario, ya que estaban bebiendo alcohol antes de presentarse: "No están por el apruebo, están por el escándalo", precisó el comunicador.

"Me disculpo completamente"

"Acepto todas las críticas porque no paré el show en su momento. Como mamá, mi hija estaba ahí, en ese momento ya no porque escucharon a Quilapayún y se fueron, pero estuvieron ahí", reflexionó Alejandra Valle, realizando un mea culpa.

Luego continuó: "De verdad me disculpo completamente, porque yo jamás debí hacer eso, si me hubiese dado cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, lo hubiese frenado".

"No era el lugar adecuado para ese show, yo estoy súper de acuerdo con eso. Lo que más quiero decir es que nunca quise perjudicar a el apruebo. Jamás se me hubiese ocurrido, por eso pido disculpas. Por las familias que estaban ahí, por las personas que no sabían que estaba este show en el escenario con gente con Quilapayún al mismo tiempo", relató.

Por último Valle relató que estuvo más preocupada de la producción, y no de lo que ocurría sobre el escenario.

"Estaba preocupada de eso, que la gente pudiera gozar de un buen show, y la verdad es que estoy realmente muy arrepentida de dar esas palabras, avergonzada, y si hubiese visto que había una bandera chilena, jamás lo habría permitido", aseguró.

Por último, expresó: "Espero que las querellas avancen y yo estoy dispuesta a contar todo lo que pasó. Cuenten conmigo, la Fiscalía, o quien sea que tenga que hacer la investigación para ser testigo de eso, no tengo ningún problema. Creo 100% que esto debería llegar hasta las últimas consecuencias. Creo en la justicia y en el Estado de Derecho. Lamento no haberme percatado".