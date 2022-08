Comparte

Patricia Maldonado se sumó a las reacciones tras el polémico acto realizado en Valparaíso por "Apruebo Transformar" y criticó a una de las organizadoras del evento, Alejandra Valle.

"Es una mentirosa, que además de hacerle daño al Apruebo, le hace un gran daño al periodismo", mencionó en su programa "Las Indomables" que realiza con Catalina Pulido.

En ese sentido, la opinóloga se sumó a los dichos de José Antonio Neme. "Él se quedó corto con lo que le dijo. Yo le diría que agarre sus cositas y se interne, se autointerne".

Luego, la ex panelista de Mega se fue con todo: "¿Tú crees que los chilenos somos hueones? (sic). Si toda la filmación que hay sales tú avalando todo".

"Yo no sé donde estudio, no sé si fue en el palacio de la risa, no sé. Como miente y después desmiente. Acusó estar en shock y dijo que eran desleales. Ella hace un show", aseguró.

"Cuando uno hace un show sabe a quien van a contratar. De partida esa gente no lo hizo gratis, y si fuera por mí no les habría pagado nada, por que eso no es un espectáculo", complementó.

Patricia Maldonado continuó repudiando el acto en Valparaíso

"En vez de haberse puesto ‘Las Indetectables’, debieron ponerse ‘Las Indeseables’ o ‘Las Vomitivas’, porque si eso es arte, yo soy japonesa", afirmó Maldonado.

Después, aclaró que lo mostrado en el evento es un duro traspié para el Apruebo: "Mucha gente, con todo su derecho, que fue a ese espectáculo y vio lo que vio, da motivos para no votar Apruebo".

"Muchas personas, tras ver al tipo con la bandera en el culo (sic), se fueron", sentenció la comunicadora.