En las próximas semanas, uno de los programas que renovará el horario prime de Canal 13 será “Juego textual”, la nueva versión, remozada de acuerdo a los tiempos actuales, del exitoso espacio “Acoso textual”, emitido en los años 2004 y 2010.



Realizado por el área de entretención del 13, comandada por Alexis Zamora, el programa conducido por Sergio Lagos contará con un panel de ocho mujeres que analizarán, desglosarán y diseccionarán diversos temas humanos, poniendo en juego a un invitado.

Una de las ocho panelistas del programa será la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo, quien con esto regresará a la televisión tras dos años dedicada, principalmente, a la maternidad.

“Me encanta este programa porque está súper enfocado a la entretención, que es algo que hace rato quería volver a hacer. Ya habiendo pasado el estallido y la pandemia, creo que es el momento de que la entretención vuelva a tener un lugar en pantalla”, señala Aguayo, que aquí debutará como entrevistadora.

“No creo que vaya a sorprender como entrevistadora, sí como copuchenta”, bromea la triunfadora del Festival de Viña 2017. “Entrevistar es un súper desafío para mí, porque no lo he hecho nunca, y me gusta tirarme a la piscina con un formato totalmente nuevo para mí. No sé si había estado a la altura antes, siento como que ahora me promovieron a un nivel intelectual más alto, de entrevistadora. Pero, por otro lado, en el programa ya tenemos gente para hacer las preguntas más serias, así que ese no va a ser mi rol”, aclara.

Para la ex “Club de la comedia”, la risa es su arma secreta para bajar las defensas de los entrevistados y así conseguir que abran su corazón. “Yo parto riéndome mucho de mí, y eso es una invitación a que tú también te rías de ti y nos riamos juntos de nosotros mismos. A través del humor puedes llegar a lugares impensados, puedes conocer cosas que a veces no están tan dispuestos a mostrar. La idea es que los confundimos, y caen a punta de risa, porque cuando estás riéndote y riéndote estás desprotegido. Mi estrategia en la vida es que te conquisto con el humor y llego a las profundidades tuyas”, confiesa.

Así, la “Chiqui” cuenta que intentará llegar hasta lados desconocidos de los invitados al programa. “No quiero ser la clásica entrevistadora. Quiero saber otras cosas, llegar a la profundidad y preguntar las cosas que no se preguntan en la tele, como sus gustos personales. No quedarme en la superficialidad, porque todos los que somos medio conocidos tenemos una parte más pública y una parte más privada. Quiero ir a ese lugar más oculto que uno no muestra, y que a veces es divertido investigar en eso”, señala.

Acerca de los preparativos del espacio, la comediante dice estar encantada con los ensayos y sus siete compañeras de panel. “El equipo es bacán, me encantan y nos llevamos súper bien, y el grupo de mujeres es de esos donde dices: ‘quiero ser amiga de todas, quiero conocerlas más’. También me gusta que se pueda revisitar un formato antiguo que fue un hit hace tantos años, en un tiempo tan distinto, cuando las visiones de la mujer y del feminismo han pasado por tanto. Además, Sergio Lagos está en su mejor momento, mucho mejor que hace 15 años”, cierra “Chiqui” Aguayo.