La reconocida actriz estadounidense, Jane Fonda, anunció que padece un cáncer, lo que impactó al mundo del cine.

A través de redes sociales, mencionó: "Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia".

"Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada", prosiguió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la artista de 84 años se consideró "afortunada" por “tener un seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos".

"Casi todas las familias en los Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien", reflexionó al respecto.

Además, anunció que la enfermedad no alterará su lucha por el cambio climático: "Se acercan las elecciones de mitad de mandato, y son más que importantes, así que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del clima".

Recordar que la dos veces ganadora del Óscar le extirparon un tumor canceroso del labio en 2018; y en 2010 le detectaron un tumor de pecho en una revisión rutinaria, el cual fue sacado.

Mira la publicación de Jane Fonda