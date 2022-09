Comparte

Steffi Méndez protagonizó un tenso momento con su padre en el programa Podemos Hablar de Chilevisión. La joven influencer reaccionó a las palabras de su progenitor, quien previamente en el espacio aseguró que le gustaría tener otro hijo.

“No me gusta la idea, no estoy de acuerdo, somos varios. La polola de mi papá me cae súper bien, tenemos buena relación, mi papá se ve bien, pero no más hijos, no más por favor. La polola de mi papá también tiene los suyos, serían 10”, aseguró Steffi en el espacio.

Lo anterior fue respondido por DJ Méndez, quien señaló: "Sigo con la misma idea… siento una vibra de mi hija (…) ella tiene derecho a dar su opinión, somos una familia numerosa, tiene hartos hermanos, la entiendo”.

Pese a esto, Steffi insistió: "Yo creo que aún tienes mucho que entregar como papá, los más chicos tienen 15 y 13, y te recuerdo cómo es esa edad", replicó la hija del cantante".

“Pero qué es esto, ¿un cara a cara?", respondió DJ Méndez, quien explicó que la decisión de tener otro hijo no es al corto plazo, sino a mínimo dos años. "Yo no dije que fuera la próxima semana", expresó.

Finalmente, tras una breve discusión con su hija, Leo reflexionó: “La verdad que la opinión, especialmente de Steffi, siempre ha sido importante, tiene un peso, su pensar, su sentir en mi vida, obvio que pienso lo que ella me dice”.