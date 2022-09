Comparte

Como era de esperarse, los resultados del Plebiscito de Salida que se realizó el día de ayer fue tema obligado para los matinales, quienes invitaron a diversos rostros para reflexionar sobre los resultados, que dieron por ganador al Rechazo.

Así, el programa "Contigo en la Mañana" de CHV contó con la presencia de la diputada Camila Flores, la cual criticó a la conformación de la Convención.

"Llegaron muchas personas que realmente no tenían idea de lo que iban a escribir, que no tenían la intención de tener buenos asesores, de estudiar ni de hacer un buen trabajo. Y por supuesto que esas personas fueron las más revanchistas, las que le pasaron la aplanadora a todos aquellos que no pensaban como ellos", expresó en la oportunidad la parlamentaria.

Frente a esto, JC Rodríguez hizo presente su diferencia con la diputada. "¿Sabe por qué no estoy de acuerdo con usted? Porque esa pudo haber sido una persona, dos personas, cinco personas, 10 personas, 30 personas, 50 personas. Pero se necesitaba, para que un artículo quedara, mucho más que eso".

"El texto no decía que no estaba el himno nacional ni la bandera"

Luego insistió en su punto: "Más allá del número, de algunas personas que hasta quisieran cambiar el himno nacional, lo que se necesitaba era llegar al articulado final, y eso nunca llegó al articulado final. Se hizo mucho alarde de esas fake news. Parece que ahí faltó el diálogo".

Frente a estas acusaciones, Flores intentó salir del paso, pero Rodríguez volvió a su argumento: "Diputada, contésteme en la línea, en el texto no decía que no estaba el himno nacional ni la bandera, y usted dice ‘ese texto rechazó".

Ante los dichos, Flores señaló que aquello eran aberraciones, pero JC Rodríguez continuó: "¡Pero eso no estaba! Porque al final tenía que ser una cantidad importantísima para que un articulado quedara. Parece que al final faltó ese diálogo fino de no invisibilizar al otro".

Finalmente, Flores optó por recordar las palabras del exconvencional Daniel Stingo: "Él dijo claro: ‘Aquí las reglas las vamos a poner nosotros’. Eso decía Stingo. Así parte esto y así termina", cerró.