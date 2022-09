Comparte

Una tarea laboriosa fue lograr que Raquel Argandoña aceptara participar en "La Divina Comida", programa de CHV donde diversos rostros abren las puertas de su hogar para cocinar diversas preparaciones a sus invitados.

Recordemos que la panelista de "Zona de Estrellas" hace un tiempo explicó que la habían invitado en múltiples oportunidades a participar en el programa, pero la suma de dinero no le convencía.

"No quiero que se sienten en mi mesa gente que me caiga mal, aunque me paguen lo que me paguen", explicó en aquella oportunidad.

"La mejor pagada"

Sin embargo, la mesa de diálogo habría sido distinta en esta ocasión, y aquello fue comentado por el periodista de "Me Late", Luis Sandoval.

"Sin duda Raquel Argandoña es hasta el momento la mejor pagada de todos los comensales que han ido alguna vez a La Divina Comida", inició comentando.

Luego añadió: "No me quisieron revelar cuántos millones le pagaron, me dijeron que es la mejor pagada, porque incluso saben solo tres personas en Chilevisión cuánto recibió por ser invitada".

Pero el dinero no habría sido todo, ya que la madre de Kel Calderón también habría puesto algunas condiciones.

"Entre las cláusulas que habría puesto, era que todo el equipo, sus invitados, la producción, toda la gente que iba a llegar a su casa, no podían tocar absolutamente nada ni pasarlo a llevar", inició comentando Sandoval.

Por último, incluso relató que Argandoña habría realizado un "ritual antes y después de cada grabación, con el fin de limpiar su casa".