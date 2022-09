Comparte

Durante la jornada de este miércoles, CHV desplegó al periodista Rafael Cavada en el centro de Santiago, donde nuevamente se registraron manifestaciones por parte de estudiantes del Instituto Nacional.

Fue en ese sentido, que el comunicador intentó conversar con unos estudiantes que se encontraban en el lugar, pero estos optaron por darle la espalda, situación que criticó el periodista.

"Si quieres sales de espalda, si lo que me interesa es lo que tienes que decir… lo que nos interesa es lo que tienes que decir, no tu cara… ¿a alguien le interesa decir algo?", expresó al intentar conversar con alguno de los jóvenes.

Frente a esto, los estudiantes señalaron que las cámaras no mostraban todo, hecho que Cavada criticó: "Si yo mostrara lo que quiero mostrar, no estaría acá, estaría en el caribe. Si yo mostrara lo que quisiera mostrar, no estaría en una protesta cag… de frío, estaría en el caribe tomándome una cerveza. Hagamos las cosas como gente adulta, si no quieres salir, todo bien".

"¿Hay alguien que tenga valor…?

Luego continuó: "Tú tienes reclamos que deben ser escuchados por los adultos, puedes hacerlo de una manera que llegue a todo el mundo o no. Si tú no quieres salir en cámara yo no tengo problema, pero me interesa que ustedes tengan el espacio de decir lo que quieren para que sean escuchados por quienes tienen que escucharlos y respondan los problemas (…) ¿Hay alguien que tenga el valor de hablar y decir lo que ustedes quieren?"

Finalmente Rafael Cavada señaló: "Voy a decirlo una vez más, esta manifestación que hemos visto hoy no tiene nada que ver con manifestaciones violentas que hemos visto en otros momentos", relatando que en esta oportunidad logró, al menos, acercarse a los jóvenes.