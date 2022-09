Comparte

Diversos rumores han existido respecto al destino de Diana Bolocco, luego de que no existiera un proyecto tangible para la animadora en Mega, su actual casa televisiva.

Frente a las especulaciones de un retorno a Canal 13, Bolcocco habló con LUN, donde señaló que se mantendría en su hogar televisivo. "Sigo siendo parte del canal, estoy dedicada a proyectos de entretención, pero eso no implica que no pueda ir a mi casa (el matinal), que la siento así. Así que feliz", señaló en la oportunidad.

Sin embargo, poco duró esta situación de incertidumbre, pues ahora relató que regresará al matinal "Mucho Gusto", donde reemplazará a José Antonio Neme, quien emprendió un viaje ayer para arribar a Reino Unido, debido a la muerte de la Reina Isabel II.

"Sí, vuelvo el lunes, es por un tiempo acotado, para reemplazar a José Antonio (Neme)", reveló, dejando en claro sí que "yo ya no soy la conductora del programa, es la Karla (Constant)".

En la misma línea, sostuvo: "Yo vuelvo por una coyuntura específica y que el programa me necesita. Soledad Onetto vuelve al noticiario central, tengo entendido que ella estuvo sólo en este período pre plebiscito porque había mucho tema relativo a aquello. Entonces se iba a quedar la Karla sola y es un programa de cinco horas. Feliz de acompañarla y volver a un equipo que conozco tan bien, y que valoro muchísimo".

"Cada vez que me necesiten, voy a estar ahí. Cuando una es parte de un canal, tiene que estar disponible para lo que éste necesite. Yo en Canal 13 lo hice muchas veces, lo de reemplazar en el matinal y otros programas. Es parte de la vida y la TV. Me pone contenta que me hayan considerado", añadió.

Respecto al tiempo que permanecerá en el matinal, señaló que no existe claridad: "No lo sé (…) y si el día de mañana el Jose, o la Karla, o el que sea, se van de vacaciones, feliz voy a estar ahí. Estoy disponible para lo que sea y cuando sea".