Carolina Arregui fue la primera invitada en una nueva temporada de "Socios de la Parrilla", donde reveló divertidas anécdotas: una de ellas, su experiencia con la marihuana.

En el programa, Francisco Saavedra le comentó en la sección "Se dice de mí: ¿Carolina fuma marihuana para relajarse?", a lo que ella contestó: "¿De dónde sacaron eso?", lo que causó las risas en el panel.

No obstante, la actriz añadió que "no creo que sea algo malo, de verdad".

Después, aclaró su experiencia con el cannabis: "he querido por todos los medios, pero en realidad me salgo de cuadro, me voy a negro".

"De todas las cosas, siento que es la más inofensiva, lo he intentado, me voy a negro y no me resulta", afirmó la artista.

Tras revelar la anécdota, contó que uno de sus hijos trabaja creando productos a base de cannabis y le regaló una muestra a Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

"Que pasen los perros de la PDI", remató Zabaleta, lo que desató las risas en el estudio.

