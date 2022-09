Comparte

Coldplay anunció que realizará una transmisión especial en vivo durante la espectacular gira de la banda Music Of The Spheres World Tour desde el estadio River Plate de Buenos Aires.

El evento en vivo para todo el mundo podrá ser visto en miles de salas cinematográficas en más de 70 países, los días 28 y 29 de octubre.



El evento le permitirá a los seguidores de la banda experimentar en todo el mundo el show, que vendió más de 5,4 millones de entradas y obtuvo el aplauso de los fans y la crítica.



Durante el concierto, la banda interpretará clásicos de su carrera, como Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars y My Universe en un estadio plagado de luces, lásers, fuegos artificiales y muñequeras de LED, que se combinan para convertir los shows de Coldplay en una experiencia llena de alegría y vitalidad.



Las entradas para el evento – primer show en vivo para salas cinematográficas de todo el mundo transmitido desde América Latina – estarán disponibles el 15 de septiembre a las 11:00, hora de Argentina, en coldplaycinema.live.

Warner Music Chile.