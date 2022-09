Comparte

Rocío Marengo fue otras de las invitadas al programa "Podemos Hablar", en que detalló la actual relación que tiene con Pamela Díaz.

"Yo a ella la amo, pongo las manos al fuego, la considero mi amiga, el cariño no se termina de un día para otro", indicó en el estelar de Chilevisión.

Sin embargo, la argentina expresó que "hasta último momento le dije de ir a Europa y me decía que tenía pega, nunca dijo que estaba enojada. Jamás hice algo para lastimarla… hasta en un momento se dijo que podría haber pasado algo entre nosotros y por eso se enojó (apuntando a Jean Phillipe)".

Sobre la posible ruptura de amistad, apuntó que "me decepcionó, porque aparte la que considero que era mi amiga, una mujer guerrera que va de frente, que dice las cosas, considero que no me lo haya dicho de frente".

“¿Hay una conversación pendiente?”, le preguntó Cretton, a lo que Rocío le respondió que "claro que hace falta una conversación porque no hice nada para que ella se enojara”.

El antecedente de la relación entre Rocío Marengo y Pamela Díaz

En ediciones anteriores al programa, La Fiera se refirió a esta situación: "El porqué es algo muy personal que no lo puedo exponer porque cuando tengo un cariño grande de verdad respeto los códigos de esa amistad".

Y remarcó que "podemos tener buena onda, saludarla y todo bien, pero nada más", haciendo alusión a que ocurrió algo entre las dos.