Comparte

A través de las redes sociales, el conductor Daniel Fuenzalida reveló que las últimas semanas no han sido nada fáciles. Esto, debido a que su padre estaría enfrentando un complejo estado de salud.

Con una publicación en Instagram, el conductor de "Me Late", expresó: "La última semana no ha sido fácil, menos últimos días. Mi papá está un poco delicado de salud, pero nada de lo que no podamos salir una vez más y vencer".

Luego continuó: "Nada me botará a seguir dando lo mejor de mí, iluminando mi camino y el de los demás".

Por último, se tomó el tiempo de agradecer a quienes le han escrito: "Gracias por todas las muestras de cariño, a mi familia, amigos, compañeros de canal y radio, de contradicción y todo el publico y todo ese inmenso cariño, se pasaron, de verdad muchas, muchas gracias".

Aquí puedes revisar la publicación: