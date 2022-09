Comparte

La cineasta Sofía Coppola dirigirá una película que se llamará "Priscilla", la que contará la vida de la única pareja que tuvo el cantante Elvis Presley.

Este film será protagonizado por la australiana Cailee Spaeny y el estadounidense Jacob Elordi, que abordará las memorias de la vida de la esposa del "Rey del Rock".

Además, el guión se basará en el libro publicado por la actriz y empresaria en 1985 titulado "Elvis and Me".

Beaulieu Presley es una intérprete estadounidense de 77 años que saltó a la fama en 1967 y se casó con Elvis, divorciándose en 1973 donde salió su hija, Lisa Marie Presley.

"Priscilla" será financiada por el sello Stage 6 Films (Sony Pictures) y la empresa The Apartment, será distribuida por la firma A24 bajo la producción de la propia Coppola junto al director ejecutivo de The Apartment, Lorenzo Mieli, y Youree Henley ("The Lighthouse"), entre otros.

Esta será la segunda película que se base en el círculo de Elvis y Priscilla Presley. Este año se lanzó "Elvis" de Baz Luhrmann, protagonizada por Austin Butler (Elvis) y Tom Hanks (Coronel Parker) y Olivia DeJonge (Priscilla).

La mencionada cinta recibió buenos comentarios de la crítica y algunos ya la candidatean como unas de las grandes aspirantes a los Premios Óscar.