Comparte

Diana Bolocco fue la primera invitada al estreno de "Buenas Noches a Todos" y detalló la relación con su madre, Rose Fonck Assler, de 87 años.

"Mi mamá está enferma, está bien, pero está lidiando con el tercer cáncer de su vida", partió diciendo en el programa de Televisión Nacional (TVN).

"Lo que me pasa con su figura, es que yo he sido muy injusta con ella", y añadió que "yo siento que muy distinta a mi mamá en personalidad y choqué mucho con ella en algún momento".

Luego, la conductora de Mega remarcó que "durante mucho tiempo, quería marcar esta diferencia. Éramos distintas. Y lo que más me gustaría, es parecerme más a ella".

En esa línea, la periodista señaló que "fue muy estricta conmigo y yo me rebelé mucho. Fui muy pesada con ella y durante mucho tiempo no quería ser como ella".

La profunda reflexión de Diana Bolocco

"Yo quisiera volver el tiempo atrás y darle más besos. He tratado de reparar estando, pero no se lo he dicho de esta manera", puntualizó.

Las palabras de Bolocco generó la reacción del conductor del espacio, Eduardo Fuentes, quien dijo: "El cáncer es maldito, pero tiene algo bueno; que te avisa y así no te queda la sensación de compartir más, quizás es lo único bueno y tu madre es una guerrera".

En base al tratamiento que lleva su madre, la hermana de Cecilia Bolocco indicó que "es una bomba atómica para el cuerpo y hace poco me dijo: ‘estoy un poco cansada'".

Visiblemente emocionada, la animadora siguió relatando lo maravillosa que es su madre. "Tiene el don del segundo plano por elección, por opción".

"Te quiero mucho, te admiro y me gustaría parecerme más a ti", remató la pareja de Cristián Sánchez.