Comparte

La ex animadora de "Buenos Días a Todos", Margot Kahl, se refirió a su turbulento paso por Canal 13, donde admitió que "no la pasó bien" durante el tiempo que estuvo.

"Esas experiencias uno las vive, todos la hemos vivido alguna vez. No me marcó en mi vida profesional, pero personalmente fue duro", mencionó en diálogo con "Buenas Noches a Todos" en Televisión Nacional (TVN).

En ese sentido, la ingeniera de profesión expresó que "nunca había vivido ese trato, porque siempre me tocó estar en equipos nutritivos y sentí que no era bienvenida en Canal 13″.

Asimismo, afirmó que "me demoré un año en aceptar la propuesta, porque yo no me quería ir de TVN; quería hacer programas más de índole periodística y de explorar otras cosas".

Sobre su llegada a la señal de Inés Matte Urrejola, la conductora apuntó que "es inexplicable que al momento de llegar y en tu primera reunión de bienvenida te den a entender que no te quieren ahí".

"Nos parece que tú eres demasiado creíble para...", añadiendo que "no fue algo que me haya marcado, pero lo pasé muy mal porque se decían muchas cosas de mí".

Recordar que Margot Kahl estuvo en Canal 13 entre 2002 y 2004, dejando atrás los 10 años en la señal estatal animando "Buenos Días a Todos".

Ahora, la comunicadora se prepara para volver a la pantalla después de 20 años, pues estará en el programa "Hoy se Habla" que se estrenará en octubre.