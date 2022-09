Comparte

El cantante Pablo Chill-E quedó en libertad tras ser acusado de amenazar de muerte a un vecino en Calera de Tango.

El artista contó detalles de lo ocurrido y señaló en diálogo con T13 que "nunca hubo arma de fuego".

"Él iba a venir con así un peñasco, yo quería defender a mi perro porque siempre se me escapa y siempre había problemas con que se agarraban los perros y eso fue lo que pasó, pero esta vez el hueón vino con una piedra y con esa piedra lo hubiera matado a mi perro", añadió.

Luego, el intérprete de "Facts" sostuvo que "yo me puse encima y después le dije que le iba a pegar y como yo soy famoso, él dijo que yo salí con una pistola y que lo había amenazado de muerte, pero todo eso es mentira".

"Yo siempre he cuidado a mi perro, y no se me escapó a mí, se le escapó a mi amigo y fue sin querer porque justo íbamos saliendo, antes ya se había escapado y por eso había problemas", complementó.

La reacción de Pablo Chill-E tras ser detenido

Luego de quedar en libertad, el cantante utilizó sus redes sociales para enviarle un particular mensaje al vecino que lo acusó de amenazas.

"Ya estoy bien, en mi casita, pero mi vecino es entero sapo el hijo de la marac…", afirmó en una historia de Instagram.