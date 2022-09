Comparte

Margot Kahl reveló el período cuando tuvo cáncer de piel, el cual logró superar pero sostuvo que debido a este "no puede tomar sol nunca más".

"En mi caso fue un tumor muy localizado; más allá de la cicatriz que tengo en el hombro no pasó más allá, pero no puedo tomar sol nunca más en la vida", señaló en diálogo con "Buenas Noches a Todos".

No obstante, la comunicadora admitió que "en algún minuto sí me asusté, me auto diagnostiqué, pedí hora al dermatólogo-oncólogo y lo confirmó la biopsia".

"Te mentiría si te digo que lo viví de manera muy potente, porque la verdad que era muy benigno comparado con otros casos", sostuvo la ingeniera de profesión.

La conductora de 61 años indicó que el cáncer "fue una llamada de atención" y añadió que "sirve para disfrutar más y quejarse menos; trabajamos más con la queja que agradeciendo".

