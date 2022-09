Comparte

La tendencia de las películas biopic continúan en Hollywood. Ahora, se reveló el tráiler de la cinta llamada "I Wanna Dance With Somebody", que se basa en la vida de Whitney Houston.

En el extracto de dos minutos, la producción contará la carrera de la cantante que la llevó a ser una de las exponentes más importantes del género.

Este papel será interpretado por Naomi Ackie (The End of the Fu..ing World) y el reparto lo compone Ashton Sanders como Bobby Brown y Stanley Tucci como Clive Davis. Clarke Peters interpretará a John Houston, el padre de Whitney, y Tamara Tunie a Cissy Houston, la madre de Whitney.

La película fue escrita por Oscar Anthony McCarten, quien está detrás de grandes films como "The Theory of Everything" (2014), "Bohemian Rhapsody" (2018) y "The Two Popes" (2019).

"I Wanna Dance With Somebody" llegará a los cines de todo el mundo el 21 de diciembre.

Recordar que Houston, nacida en 1963, fue una gran artista y se hizo conocida por canciones como "Greatest Love of All", "Saving All My Love for You", "I Have Nothing", entre otras.

Su vida terminó abruptamente el 11 de febrero de 2012, cuando la estadounidense tenía 48 años.

Mira el adelanto de la película de Whitney Houston