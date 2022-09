Comparte

Kate Winslet sufrió un percance en medio de las grabaciones de su nueva película, esto porque tuvo que ser hospitalizada en Croacia.

Según informó The Hollywood Reporter, la británica protagonizó un accidente en su próxima cinta "Lee", de la cual no se han detallado las causas del hecho.

"Kate resbaló y fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción… ella está bien y estará filmando, como estaba planeado, esta semana", mencionó el equipo de la actriz.

Recordar que la artista de 47 años encarnará a la fotógrafa Lee Miller en el film que se centra en la vida de la profesional durante su trabajo para Vogue como corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, Kate Winslet será parte de "Avatar: The Way of Water", secuela de la exitosa "Avatar" lanzada en 2009 y es una de las películas con mayor recaudación en la historia.