Comparte

Elisa Zulueta revivió un incómodo episodio, pues reveló cuando fue víctima de un violento asalto en plena vía pública.

"A mí me pasó algo heavy, es algo que no he contado nunca. El 31 de diciembre estaba yendo a grabar al canal, yo no manejo, iba caminando a la micro, temprano, y me pegaron en a la calle", mencionó en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.

Luego, la actriz detalló que "esto fue el año pasado. Me pegaron en la calle, se sobrepasaron conmigo, no grave, pero muy fuerte".

Además, la locutora radial indicó que "me dieron en la cabeza, terminé con contusiones. Me pegaron muy fuerte, sentí como ladrillazos en la cabeza, me tiró al suelo y ahí dije ‘cagué, a dónde va a llegar esto’. Pero alguien me estaba cuidando desde arriba, porque me salvé".

Pese a lo ocurrido, continuó con sus actividades: "Estaba bloqueada, llegué al canal y ahí me di cuenta de lo heavy que me pasó. Ahora lo cuento porque esto está ocurriendo, porque esto a un hombre que va caminando por la calle no le pasa".

Por último, Elisa Zulueta expresó que "a mí me pasó por ser mujer, me vio débil, y se dio la libertad de hacer lo que me hizo, que fue brutal, y esto sigue ocurriendo".