Esta noche en "La Divina Comida", el primer turno de cocinar fue el de la animadora Pamela Díaz, quien tuvo que recibir en su hogar a Carmen Gloria Bresky, Yamila Reyna y Eva Gómez.

En medio de la velada, la influencer se refirió a las dificultades que tuvieron junto a su pareja Jean Philippe Cretton durante su relación.

Fue Yamila quien puso el tema en la mesa, y le preguntó directamente a "La Fiera" sobre las diferencias de cómo cada uno enfrenta la opinión pública.

“¿Para ti es más fácil que para él la exposición? él es un tipo que es más bajo perfil en ese sentido”, dijo la actriz argentina.

Enseguida Díaz con su particular personalidad responde: “Sí po’, pero él sabía con quién estaba saliendo”.

La polémica ruptura

Posteriormente, le consultaron sobre cómo se encuentran actualmente con el periodista, a lo que Pamela respondió entre risas: "Se supone que bien. No, pero bien hasta el momento. Tuvimos un termino y fue como medio mediático, así como heavy".

Tras mencionar el quiebre, la animadora habló sobre la exposición mediática y explicó que a ella no le afectan los cometarios de las personas sobre su vida, en cambio a su pareja si.

“A mí no me interesa lo que piense la gente, nunca me ha interesado la gente que hable mal. A él sí, es sensible, entonces le incomodan 3 o 4 personas que digan algo feo, se siente, le duele, él lo pasó pésimo”, finalizó "La Fiera".