Comparte

Recientemente, la cantante nacional Mon Laferte hizo una reflexión sobre lo ocurrido en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre en nuestro país, donde el Rechazo se impuso con casi el 62% de los votos, respecto al borrador de la Nueva Constitución.

Bajo este sentido, la artista habló con el medio El Desconcierto, desde Francia, donde actualmente se encuentra.

"Contemplando a Chile, estando un poco afuera y un poco adentro, porque no vivo en Chile, pero siempre estoy, está mi familia, y puedo tener una mirada más de afuera, siento que nos han metido mucho miedo desde hace muchos años y nos han tratado como a un niño chiquito: ‘Esto no se dice, esto no se hace, esto no es correcto", inició comentando.

Luego continuó: "Estoy muy triste realmente. Estaba viajando, yo había terminado un concierto y estaba en Europa y sentí una tristeza muy profunda" (…) Estaba muy segura o demasiado entusiasta de que se iba a lograr".

Tras esto, la intérprete de "Tu falta de querer", no ocultó su tristeza frente al resultado: "Íbamos a ser un gran ejemplo para el mundo con una Constitución que era muy adelantada para sus tiempos. La veía bella, era el mundo que sueño para mi hijo, pero insisto, Chile tiene miedo".

Por último, la cantante expresó: "Me gustaría que Chile deje de estar tan polarizado y que de alguna manera podamos encontrarnos y coincidir en que queremos todos lo mejor para el país y que tenemos que crecer, todavía somos como niños chicos, pero ya estamos creciendo".