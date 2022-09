Comparte

El pasado fin de semana el nombre de Francisco Muñoz, también conocido como "Pancho Malo", se tomó las redes sociales, luego de que encarara a diversos políticos, en el marco del nuevo proceso constituyente.

Así, el pasado domingo emplazó, junto a sus seguidores, a Javier Macaya, el cual arribó a Canal 13 para participar en el programa "Mesa Central".

Bajo este mismo sentido, el también hincha de Colo Colo protagonizó un ácido debate con el periodista Nicolás Copano, a quien le dejó un mensaje a través de Twitter.

"Parece que está trabajando para Chile Vamos? Gracias por ser tu tema de conversación y así tengas pauta para tu espacio. Me gusta generar empleo y ayudar", le dejó en la plataforma azul.

Este mensaje no pasó nada inadvertido por el comunicador, quien a través del mismo canal le respondió: "Te orinaste cuando te invité al programa ¿y encima me vienes a decir que me das trabajo? yo quiero saber quien te da trabajo a ti porque alguien debe pagar las horas de vagancia apretando políticos frente a canales de televisión. Trabajo para la democracia. No para conspiranoicos".

Aquí puedes ver su intercambio de mensajes: