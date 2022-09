Comparte

Hace unos días se promocionó el nuevo programa de Tonka Tomicic, el cual se transmitirá a través de YouTube y se llama "Tenemos que hablar de sexo", en donde toca diversas temáticas relacionadas con el tema.

Fue así como en la promoción del espacio se deja ver un coqueto momento junto a la modelo Betsy Camino, con quien estuvo a punto de darse un beso.

Esta situación recibió una dura crítica de Raquel Argandoña, quien el pasado lunes en "Zona de Estrellas" se refirió al registro con duros comentarios.

"Oye, si tú te quieres agarrar a besos con tu amiga o tu compañera en televisión, es problema tuyo. Yo no lo haría", inició comentando en el programa de Zona Latina.

Luego continuó: "A mí, sinceramente, conociendo a Tonka y lo voy a decir con lo que yo pienso, a mí me choca ver a Tonka dándose besos con otra mujer. A mí me choca".

"A lo mejor Tonka estaba cómoda, a mí todos los años que yo he trabajado con ella, me choca, punto", sostuvo.

Luego aclaró sus palabras y señaló que no le molesta ver a dos mujeres de manera coqueta, sino que apunta de manera directa a Tomicic.

"Yo tengo amigas lesbianas y me encanta, pero no por eso me voy a andar agarrando a besos en la boca (…) No digo que es malo o bueno, yo no lo haría. Si tú me preguntas qué me parece, yo digo no me gusta ver a Tonka así", finalizó.