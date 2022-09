Comparte

Complejo fue el primer concierto que brindó el artista puertorriqueño Daddy Yankee en la capital, luego de que más de 4 mil personas ingresaran al Estadio Nacional, sin pagar su entrada.

Uno de los rostros que asistió al evento fue el periodista Hugo Valencia, quien a través de Instagram compartió varios registros del músico en el evento.

Junto a estas, señaló que su experiencia no fue lo esperado: "Filas eternas, nos aplastaron en el primer control, nos llegó una lacrimógena casi en la cara. Fuimos arrasados por la turba. Se colaron miles de personas a Cancha Vip. Me rajaron la polera, me metieron la mano en el bolsillo para robarme… en fin".

A pesar de estos puntos negativos, señalo que de igual manera disfrutó el concierto: "Pero igual perreamos hasta el -7 y lo pasamos muy bien… ojalá los próximos días solo perreen hasta el -7 y no pasen por lo anterior", finalizó.

