Durante la jornada de ayer se realizó el primer concierto del cantante puertorriqueño Daddy Yanke, de los tres que tiene agendado en el Estadio Nacional, el cual destacó de manera negativa por la mala organización del evento.

Así, se estima de manera preliminar que al menos 4 mil personas ingresaron al concierto sin tener entrada, mientras que hubo múltiples inconvenientes para el ingreso de los asistentes.

Esta situación fue comentada en "Mucho Gusto", donde el periodista José Antonio Neme tuvo duras palabras para lo ocurrido.

"Si uno de fija en el Estadio Nacional, es como la frontera de Ucrania y Polonia, digamos… Aquí se altera la realidad. Hasta Colchane era más ordenado que eso", inició comentando el periodista.

Tras esto, continuó: "Aquí no sé si hubo un problema en tema de seguridad, es un concierto, donde la gente va a pasarla bien, a bailar (…) El punto central es cultural, no es de seguridad. El foco no es de seguridad, porque, ¿qué quieren?, ¿vamos a poner un portaaviones para la próxima? Declaremos Estado de Sitio en el Estadio Nacional", ironizó.

"Eso es lo que me empelota (…) Un tema de seguridad es lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en la Franja de Gaza, lo que pasa en Colchane. Esto es un tema cultura, algo pasa en Chile que hay un grupo de personas que se comportan de esta manera", sumó.

"Más seguridad no cambia la conducta de esa persona"

Luego continuó explicando que no corresponde a una problemática de seguridad: "Esto no es un tema de seguridad nacional, no es un tema que tenga que ver con controlar una migración, los efectos de una guerra, de un paso de un huracán, no es un terremoto en Ñuñoa grado 9 donde hay desabastecimiento. El punto es que manipulamos, transformamos la realidad y la gente, por alguna razón, se comporta de esta forma".

Tras una intervención de Karla Constant, Neme resumió su punto: "Yo entiendo el tema de seguridad, que tiene que ver con lo que va a pasar hoy (…) Pero no quiero perder de vista y dejar una semillita, pero piense que lo que estamos viendo es un concierto de música, donde la gente lo va a pasar bien, a bailar, eso es lo normal de un concierto".

"Si esas personas se comportan de esa manera, no tiene una explicación de seguridad. Más seguridad no cambia la conducta de esa persona, porque esa persona sacaría esa reja ahí, o en cualquier otro lugar que estuviese. Hay una explicación social, que en algún momento, uno debería atender", finalizó.