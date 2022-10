Comparte

La exanimadora de "Buenos Días a Todos", Kathy Salosny, se refirió a lo difícil que fue vivir en medio de la pandemia del Covid-19, especialmente en el período más crudo de la enfermedad.

"Fue muy doloroso, complejo, me quedé sola en casa, me quedé sin proyectos, sin restaurant, sin programa de televisión, estaba trabajando en una obra de teatro, me quedé sin nada", mencionó en conversación con "Buenas Noches a Todos".

En esa línea, la comunicadora afirmó que "estuve prácticamente dos años sin liquidez, fue brutal. Me comí todos los ahorros, todos los 10%, a todo lo que podía acceder".

No obstante, se refirió lo complejo de estar lejos de sus familiares. "Yo no las pude ver, así que me las ingenié para ver a mi mamá y mi hermana. Partimos, le fuimos a dejar algo y dije ‘llegó el pedido’ y a ella casi le da un infarto. Me acuerdo y me dan ganas de llorar", admitió.

En esa línea, la conductora puntualizó que "ese reencuentro fue tan poderoso y yo dije que tenía que estar cerca de ella y me vine. Al principio me costó, llevé una vida más austera y empecé a regalar mis cosas".

Por último, la locutora radial y exconductora de "No culpes a la noche" reflexionó tras lo que fue dejar su vida en la capital. "Le hice una promesa a mi familia, que nunca más nos volvamos a separar y aprovechar el tiempo", concluyó.

Mira la entrevista de Kathy Salosny