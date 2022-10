Comparte

La destacada cantante nacional Nicole se refirió recientemente al que quizá se el momento más difícil que debió enfrentar en su matrimonio con Sergio Lagos, luego de que en 2017 se destapara una demanda por paternidad contra el animador.

La situación estalló luego de que una periodista asegurara que ella y el conductor tuvieron un affaire del cual nación un niño que ya tiene 10 años. Tras días en las portadas, Lagos finalmente reconocería al niño.

"Me haré cargo de todas las responsabilidades”, fueron los dichos del animador, mientras que su esposa aseguró estar "al tanto desde el primer momento y las decisiones las hemos tomado juntos con mi marido”.

Aquella sería una de las pocas ocasiones en que Nicole abordaría el tema, hasta ahora, ya que en conversación con Revisa Sarah,

“Fue súper difícil, súper complejo, súper triste, pero también me di cuenta de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar, uno puede luchar por el amor”, relató..

"Cuesta mucho, pero sí, y me sentí una persona que también creció internamente y creo en el amor. (…) También creo que uno no es perfecto y que los errores no te definen como persona”, agregó.

"La gente habla mucho sin saber detalles, y el riesgo de que tus hijos pudieran ser abordados por una situación que no comprenden te genera aprendizajes, y a nosotros como pareja nos hizo ser más fuertes y ser lo que somos hoy día después de tantos años”, sentenció Nicole.