El periodista de Televisión Nacional (TVN), Iván Núñez, se refirió a lo expresado por su ex esposa, Marlene de la Fuente y aseguró que él tiene "toda la responsabilidad" por lo sucedido.

A través de una declaración en su cuenta de Instagram, el profesional partió diciendo que la justicia dictaminó "una pensión de alimentos provisoria de casi tres millones de pesos que se ha pagado y se paga religiosamente. Para dudas y escépticos consultar al Tribunal".

Después, el conductor de 24 Horas afirmó que "cuando me despidieron de Radio Imagina a raíz de las mentiras difundidas en ese tiempo seguí pagando el colegio hasta copar la tarjeta de crédito, pues yo era el firmante de los pagarés ese año. Esa deuda la sigo pagando yo y está documentada hasta julio del 2023″.

Sobre los dichos de su ex, mencionó: "La responsabilidad de mis errores es mía y sólo mía. La he aceptado en público y en privado. A mi pareja y a mis hijos déjenlos en paz. Sólo diré que la infidelidad no es la única ni peor manera de dañar una relación".

Y aseguró que "en un país donde el 87% de las pensiones de alimentos NO se pagan, es grave mentir sobre quiénes sí lo hacemos y ojo que esto no es una ‘gracia’, es deber básico de la coparentalidad".

Recordar que la pareja acabó su relación en 2019, luego de revelarse una infidelidad del periodista.

