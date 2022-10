Comparte

En un nuevo capítulo de "Socios de la Parrilla", Chiqui Aguayo y Jorge Zabaleta protagonizaron un "candente" momento en el programa.

La comediante estuvo invitada junto con Yasmín Vásquez y Pepi Velasco, quienes serán parte del nuevo programa de Canal 13 "Juego textual", que animará Sergio Lagos.

En la instancia, el actor simuló ser un "entrevistado" y se sometió a las preguntas de las tres panelistas del estelar que comenzará el 10 de octubre.

Entre las consultas que le realizaron al conductor del espacio son si lo hace feliz o si ha tenido una relación con un hombre, la cual contestó de manera chistosa.

El momento de Chiqui Aguayo y Jorge Zabaleta

Frente a la indecisión de Zabaleta y para asegurar la visita de Jorge al programa, Aguayo le propuso un ‘piquito’ con la siguiente aseveración.

"¿Podemos cerrar esto y nos vas a ver a ‘Juego textual’? No me digas nada… si me besas es un sí", señaló la comediante.

Acto seguido, el artista de 52 años cedió a la propuesta y besó a su colega, quien quedó alocada y se "desmayó" en el set.

"Como fue medio cuneteado es casi un sí", sentenció la humorista.