La Dra. María Luisa Cordero fue invitada a "Podemos Hablar" y reaccionó a los dichos que realizó en el mismo programa el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien la tildó de "arribista".

"Es una arribista, tiene ese problema. Es lo que Joaquín Edward Bello llamaría un siútico, una palabra que no se usa, pero ese el problema de la Cordero, ya que ella da un diagnóstico de cada persona, el suyo es arribismo enfermizo", mencionó el conductor de "Pierna Fuerte" de Agricultura.

Las declaraciones del profesional tuvo réplica por parte de la actual diputada: "Me lo contaron, porque las copuchas te llegan al tiro… Yo estoy muy orgullosa de ser hija de un español migrante pobretón, nunca tuvimos casa propia(…)".

A su vez, indicó que "yo lo encuentro inteligente, pero podría haber dicho otra cosa, que soy insoportable o cualquier cosa, pero arribista, para nada".

Luego, el conductor del estelar, Jean Philippe Cretton, le consulto: ¿Hubo un conflicto? ¿Qué pasó entre ustedes? Dice que no le gusta que ande diagnosticando al aire…".

A lo que la parlamentaria contestó que "en medicina existe la semiología, el arte de diagnosticar mirando... Yo salvé a Chelipe, el periodista de Julio César Rodríguez de morir".

Asimismo, señaló que "me llamó el lunes 11 de septiembre a las 20 de la noche del 2017. No podía respirar, el corazón exaltado, muy mal, y me contó que le había caído un chorro de agua en la espalda…".

"Se te rompió la pleura, tienes un neumotórax, ándate a la clínica si no estas muerto a las 23:00 de la noche. ¿Le hago mal a la gente por decírselo?", sentenció la Dra. Cordero.