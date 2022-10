Comparte

Un acontecido fin de semana fue el que tuvo Cecilia Bolocco, luego de que el pasado sábado se casara con José Patricio "Pepo" Daire, en un íntimo evento.

Si bien en el momento no entregó mayor detalle del evento, ahora a través de Instagram rompió este silencio, y entregó algunos detalles.

"Vengo llegando de la oficina a mi nuevo hogar… mi amor está haciendo gimnasia, entonces voy a aprovechar estos cinco minutos, no saben lo cansada que vengo", inició comentando.

Luego continuó: "Mi WhatsApp está colapsado porque ahora están hablando con la señora de Daire", señaló, para luego mostrar su anillo de matrimonio.

Junto a esto, señaló que incluso le dio "cosa" retirarse el anillo. "Qué emoción… ando con la argolla, adentro dice ‘Pepito’ pero no la alcancé a leer porque llegó y me la puso y hoy quise leerla pero me dio cosa sacarme el anillo", precisó.

"Yo estoy tan feliz, me casé este fin de semana. Yo suponía y pensaba que iba a ser más privado, pero se corrió la voz, no sé cómo, pero bueno, dije ‘ya qué importa’, si así es la vida", añadió.

Aquí puedes revisar la transmisión en vivo que realizó: