Fue el pasado sábado 8 de octubre cuando Cecilia Bolocco celebró su matrimonio con el empresario José "Pepo" Daire, el cual festejó con su círculo más cercano, en un evento íntimo.

Si bien la ex Miss Universo optó por mantener el bajo perfil de este evento, al cual solo habría invitado unas 90 personas, en una reciente transmisión de Instagram entregó detalles del mismo, relatando además una dolorosa situación que vivió.

Fue en los últimos minutos de la transmisión en vivo donde habló de sufrir una fuerte caída. "Casi fue algo serio", afirmó.

"Me tuvieron que infiltrar"

"Estuve en la clínica, me caí, me saqué la cresta, casi me pasa algo serio. Pero gracias a Dios no me pasó nada", aclaró en el momento.

Tras esto, sostuvo que "solo me tuvieron que infiltrar mi bracito malo, porque tengo el manguito rotador y no lo podía mover".

Luego la comunicadora mostró su brazo derecho, señalando que "tenía un moretón. Bueno, este moretón era negro, morado y azul, porque me azoté contra el baño".

Por otro lado, Bolocco señaló que este percance ocurrió cuando grababa un comercial para su nuevo perfume. "Entro (al baño), la Juanita parece que no limpió bien, y yo patiné y caí igual que Condorito, de espalda", relató.

"Me azoté la cabeza contra el piso duro, con el brazo traté de agarrarme y me lo disloqué, y este codo me lo rompí y me quedó hecho bolsa", sumó luego.

Por último Cecilia aclaró que este evento ocurrió diez días previo al matrimonio, dodne agradeció que, afortunadamente, "no me pasó nada y me pude casar".