El pasado miércoles Ivette Vergara fue invitada a "Buenas Noches a Todos", programa de conversación conducido por Eduardo Fuentes, en la cual Ivette repasó su participación y salida del matinal de Mega "Mucho Gusto".

La comunicadora, que actualmente forma parte de TVN, se refirió a algunos hechos que la llevaron a dar un paso al costado del matinal de Mega, así como también repasó la relación con Kathy Salosny.

"Creo que varios fuimos los que vivimos eso (maltratos laborales) incluyendo ella", inició señalando Vergara, explicando además que Salosny nada tuvo que ver en su salida del programa.

Por otro lado, también señaló que con "Kathy Salosny nunca fuimos amigas, pero siempre hubo mucho respeto y buena onda. La amistad pasa a otro nivel así que tengo muy pocos amigos. Me junto con mucha gente, pero mi entorno creo que lo he construido con la vida, no en la televisión".

"No me gusta el maltrato a la gente y vi maltrato con otras personas, conmigo no porque me hago respetar. Kathy Salosny, lo pasó mal, hubo gente que lo pasó mal y no me gustaba, y a mí me pasó lo mismo", afirmó luego.

Por último, señaló: "Al aire a veces quería dar la opinión y no me daban la palabra y eso era una falta de respeto, porque yo era matea y me quedaba hasta las 1 de la mañana estudiando y al día siguiente no te consideraban, y yo decía que no puede ser".