Raquel Argandoña estuvo invitada a "Podemos Hablar", en donde relató el porrazo que le hizo pasar más de una vergüenza.

"Veníamos llegando de un viaje hace unos cuadro años. Llegué con las maletas, bronceada, todo perfecto y vimos saliendo de donde esperan los familiares a los pasajeros y yo veía lleno de cámaras, llego de periodistas y yo dije ‘en este momento mi vida está ordenada así es que pa’ mí no es'", mencionó en el programa de Chilevisión.

Luego, la panelista de "Zona de Estrellas" señaló que "y eso en eso venía una señora de edad y le doy el paso y me topa con su maleta y no sé como pero me di el porrazo del año y veo que la prensa estaba frente a mí y yo dije ‘Yo me muero’, me ayudan a pararme y yo me subí a la van y me puse a llorar, dije esto lo van a pasar en todos los programas de farándula".

Asimismo, afirmó que "se me olvidó el viaje, todo y puedes creer que nunca salió la imagen de ese porrazo, nunca se vio ese porrazo".

Después, la expanelista de TVN y Canal 13 comentó otro: "El otro fue hace poco, algo pasó, me tropiezo y rodé como tres tiendas, me vieron rodar, los vendedores me paraban, que es lo más anti-estético que te ayuden. Yo dije a mi edad me quebré la cadera, muerta de vergüenza".

"Llegue a mi casa, parece que se enfrió el cuerpo, estaba machucada entera, me tomé antiinflamatorios, etc.", complementó.

Por último, Raquel Argandoña aseguró que "yo dije si esto me pasara a las 13 de la tarde cuando está lleno, a mí no me paran si no es con una ambulancia, me hago la inconsciente porque esa vergüenza yo no la paso".