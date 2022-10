Comparte

Vanesa Borghi fue la nueva invitada a "Fuera del Área" con Mauricio Pinilla, donde relató como fue el cáncer que terminó acabando con la vida de su padre, situación que le afectó bastante.

"Lo que me pasó con mi papá fue horrible y seguramente a mucha gente le ocurrió en pandemia. Le descubrieron un cáncer al páncreas y falleció en dos meses. No pude ir porque cerraron las fronteras y los que compré, me los cancelaron", mencionó en el programa de Agricultura TV.

En esa línea, añadió que "no pude despedirme de él, estar en los últimos momentos y eso es triste, porque a uno le quedan cosas pendientes. Así que aprovecho de decirles a todos que expresen lo que sienten por el otro".

Después, la argentina nacionalizada chilena abordó su reciente separación con Danilo Sturiza, con quien estuvo 10 años casada y 11 de relación.

"Eso también es un duelo. El separarte de una persona de la cual estuviste harto tiempo arraigada y pese a que no hablo con él, sigue siendo parte de mi familia", sostuvo.

Asimismo, la presentadora de televisión aseguró que "a mi me duele que no conversemos, pero bueno, todos tenemos procesos distintos", y agregó que "ninguna separación es fácil del lado que estés".

Tras una consulta del exjugador de Universidad de Chile, Borghi bromeó y dijo que "conmigo no te va a servir, nos conocemos de aquellas épocas" y remarcó que "cuando veías películas", lo que desencadenó risas entre él y la invitada.

Mira parte de la entrevista a Vanesa Borghi