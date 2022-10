Comparte

La cantante española ex "Oreja de Van Gogh", Amaia Montero, causó alerta entre sus seguidores tras publicar una preocupante fotografía de su estado actual en la que luce irreconocible.

La imagen fue acompañada del mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

La cantante había anunciado hace algunas semanas su regreso a la música con el lanzamiento de su quinto álbum como solista.

Sin embargo, lo más precupante llegó después. Tras responder un comentario de un seguidor que le preguntó sobre su estado actual, Amaia Montero contestó: "destruida".

Pese a la controversia, la cantante no se ha referido a los motivos que la llevaron a subir la preocupante publicación.

De hecho, horas después, en la misma red social, posteó un clip con su nueva canción, lo que generó algo más de tranquilidad entre sus seguidores.

La fotografía: