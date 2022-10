Comparte

Este martes el conductor Daniel Fuenzalida participó en "Juego Textual", programa de Canal 13, donde habló por primera vez del abrupto fin de "Me Late" y "Me Late Prime", programas que conducía en la señal TV+.

Recordemos que el fin de este espacio se dio a conocer el pasado sábado, donde el último capítulo en emisión se emitió el viernes.

"¿El intempestivo final se debió a una mala evaluación del trabajo de su equipo? ¿O fue por una ‘mano negra’ que conspiró en las sombras para acabarlo?", fue lo que preguntó Rayén Araya, quien también fue excompañera de Fuenzalida, en "Extra Jóvenes".

Frente a estas consultas, el ex "Huevo" respondió: "Como se dieron las cosas, no tengo dudas de que debe haber habido una mano negra, porque no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió", aclarando sí, que no se refería al periodista Iván Núñez.

"Yo creo que sí o sí hay una mano negra, pero debe ser desde el interior del canal", sostuvo Fuenzalida en el programa de Canal 13.

"Me sentí humillado"

En la misma línea, profundizó, señalando que podría tratarse de "alguien que no le gustaba nuestro proyecto, no le gustaba nuestro programa, no le gustaban los panelistas o no le gustaba yo. Pero en vez de hacer algo claro y transparente, creo que hubo cosas que se hicieron por abajo".

Por último, Daniel Fuenzalida señaló que se sintió "humillado" por parte de los ejecutivos, luego de que le exigieran un corte inmediato al programa, y no lo dejaran despedirse en pantalla.

"Cuando la conversación iba avanzando, yo estaba shockeado realmente. En un momento propuse y les dije a los ejecutivos ‘por último el lunes ¿puedo ir al aire y despedirme en pantalla?’… Ellos se miraron y yo me sentí humillado porque estaba pidiendo por favor terminar un ciclo de 8 años", expresó sobre este tema.