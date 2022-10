Comparte

"House of the Dragon" acabó su primera temporada en lo más alto, esto porque tuvo una histórica sintonía y fue catalogado el mejor final desde el término de "Game of Thrones".

Según datos de HBO, más de 9 millones de personas sintonizaron el capítulo 10 y final de temporada de "House of the Dragon", emitido el domingo 23 de octubre.

Además, se transformó en la mejor audiencia para un fin de temporada de una serie de HBO desde que se emitió "The Iron Throne" que puso término a "Game of Thrones" en mayo de 2019 y que fue vista por 19,8 millones de espectadores.

Sin embargo, el episodio final de la serie no pudo superar los 10,2 millones de espectadores que tuvo el segundo capítulo, que salió el 28 de agosto.

A nivel mundial, la temporada superó a la temporada 8 de "GoT", siendo el título de HBO más visto en Latinoamérica, Europa y en otros lugares.

Ahora, los fanáticos tendrán que esperar hasta 2024, año en que saldrá la segunda temporada de la precuela de "Game of Thrones".