Hace bastante tiempo que José Miguel Viñuela se encuentra alejado de la televisión, luego de la polémica que protagonizó con un camarógrafo de "Mucho Gusto", a quien le cortó el pelo contra de su voluntad.

Sin embargo, ahora regresa a la TV, pero como invitado en un nuevo capítulo de "Todo por Ti", el nuevo programa de Cecilia Bolocco que se emite por Canal 13.

El foco, que está orientado a las figuras maternas de los diversos rostros que participan en el espacio, también será tocado por el ex "Mucho Gusto", que profundizará en la compleja enfermedad que afectó a su madre.

Uno de los aspectos que desclasificará es el mensaje que entregó su madre a su clan familiar: "Mira, hay que ver todo positivo. Si me muero, me voy a evitar la vejez que es cruel, y si no me muero, voy a seguir viviendo, así que relájense", expresó.

Frente a esto, Viñuela apoyó a su madre y le manifestó: "Mamá estás loca, no te puedes morir, tú tienes que conocer a mis hijos, yo quiero que tú tengas la posibilidad de compartir con mis hijos".

Este episodio de "Todo por Ti" será emitido el próximo domingo, a las 22:30 horas, por las pantallas de Canal 13.