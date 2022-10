Comparte

El pasado lunes la conductora Pamela Díaz realizó una transmisión en Instagram donde relató que, desde ahora, tomará una radical decisión.

La situación se dio luego de que le contó a su "people" que iría a uno de los conciertos que realizará el cantante Bad Bunny en el país.

Fue así como la "Fiera" relató que planea evitar y dejar de mandar saludos a las alianzas, señalando que podría recibir muchas solicitudes en el evento musical.

"Querida people, estaba pensando si ir a ver el concierto de Bad Bunny, o no, porque soy fanática, porque ya fuimos a Miami, con Sky. Pero voy a ir de nuevo porque tengo ganas de ir con unos amigos. Compramos las entradas y yo lo único que espero es que por favor no nos pase lo mismo que pasó hace poco con Daddy Yankee. Me muero", inició señalando la también influencer.

Tras esto, plasmó su descargo contra sus seguidores que les piden saludos: "Y por favor people, no me vayan a pedir ningún saludo de la alianza, estoy aburrida, llevo como 31 hoy día", aseguró.

Luego señaló que tiene una fórmula para lograr que redujera el número de mensajes que recibe por este tema, por lo cual decidió desarrollar una iniciativa que con su aporte y el de otros famosos, lo cual iría en ayuda de una fundación.

"Voy a hacer una cosa para todos los famosos y me voy a juntar con ellos. Voy a decir que vamos a hacer en mi canal de Youtube todos los saludos que quieran, pero vale cinco lucas ($5.000). Y eso va a ir una fundación, ya se acabó la cuestión con las alianzas, me cargan. Estoy estresada", expresó por último.