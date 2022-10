Comparte

El pasado lunes Paul "El Flaco" Vásquez participó en "Juego Textual", programa de Canal 13 conducido por Sergio Lagos, donde repasó diversos aspectos de su vida, los cuales no han sido del todo fáciles.

Así, uno de los que mayor emoción causó fue cuando fue cuestionado por Yazmín Vásquez, la cual le preguntó sobre cuál ha sido su peor momento. Ante la inquietud, Paul respondió que fue cuando debía dejar a su hija mayor sola para trabajar.

Bajo este sentido, detalló la situación que vivió con su primogénita Marilyn. "La madre se va cuando la niña tenía 2 años (…) Tendría que haberse ido con ella, al que tendría que haber dejado es a mí. Yo me vi sobrepasado", inició entre lágrimas en el programa, siendo consolado por Sergio Lagos.

En esta situación, Vásquez relató que vivía de allegado con su hija en casas de otros comediantes callejeros, para luego arrendar una pieza en una residencial y, cuando salí a trabajar de noche, se la llevaba o se la dejaba encargada a los dueños de casa.

Sin embargo, un día debió salir a trabajar y no tenía a nadie que la cuidara, situación que lo angustió: "La niña se duerme, yo quiebro la rodilla, empiezo a orar en su cama y le pedí al padre azul que me la viera y la tuviera en su cuna hasta que yo volviera. Con el miedo de que ella despertara y, aparte de no tener a su mamá, no estuviera su papá".

Si bien no ocurrió nada negativo, esta situación lo marcó a tal punto, que no volvió a dejarla sola. "Nunca más la volví a dejar sola. Esa fue la única vez. Ahora tiene 32 años y vive sola. Yo le digo que aunque tenga 80 años nunca voy a soltar su mano ni la de sus hermanos"., finalizó.