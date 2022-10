Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, rememoró el momento en que dirigió el tránsito en la comuna en 2019 y salió corriendo de la prensa, lo que fue muy bullado en redes sociales.

"¿Me vieron la cara que tenía antes? Ya era una cara que tenía ganas de matarlos. Ya no aguantaba más", partió diciendo en el programa "Juego Textual" de Canal 13.

Luego, la edil recordó aquel episodio en medio del estallido social: "Llegamos muy temprano, debimos haber llegamos como a las 7-7.30 de la mañana, recorrimos todo. Nos bajamos me acuerdo del auto (….) llegamos hasta Pedro de Valdivia y ahí está la municipalidad, entonces doblamos hacía allá, hacía el sur (…)".

Y añadió que "llegamos a Nueva Providencia con Pedro de Valdivia y estaba la escoba. No había semáforo y los autos estaban tratando de pasar".

Acerca del momento, la excandidata presidencial aclaró que "había rabia. Había miedo. Había tensión. Había necesidad de llegar al trabajo. Era un momento de una carga emocional muy brutal".

Evelyn Matthei y la irrupción de la prensa

"Me empecé a dar cuenta que la prensa creyó que esto era show. Que yo había traído el chaleco amarillo de mi casa, que estaba haciéndome la linda al dirigir el tránsito", expresó la jefa comunal.

En ese sentido, afirmó que "me empezaron a hacer preguntas. Al principio contesté bien y era claro que estaba en matinales (…) Yo no hago show, pero me pasa que me da lo mismo dirigir el tránsito y si hay que hacer sándwiches los hago, o correr sillas".

Ante tanta consulta, la alcaldesa señaló que "entonces en un momento dije que no aguanto más. O los mando a todos a… o me voy. Y salí".

Por último, mencionó que partió corriendo rumbo a la municipalidad: "Uno me empezó a alcanzar, pero aceleré y lo dejé fuera. Yo corro rápido”.