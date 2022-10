Comparte

La abogada Helhue Sukni no se quedó callada frente a una constante petición que está recibiendo a través de las redes sociales, misma situación que acusó la comunicadora Pamela Díaz.

Esto, debido a las múltiples solicitudes de saludos para alianzas escolares, debido al periodo del año en que nos encontramos, donde los estudiantes consiguen puntos con estos saludos de famosos.

Fue así como la denominada "abogada de los narcos" compartió un video en su cuenta de Instagram, donde aludió a estas reiterativas peticiones.

"Mucha gente me pide que le haga videos de las alianzas, que haga videos de la alianza no sé cuánto, del colegio tanto", inició comentando Sukni.

Luego continuó: "Este va a ser un video general, porque no hago ningún video más para las alianzas, me tienen hasta acá a la conches…, me tienen aburrida".

"En mi época no existía ese saludo, se trabajaba. Hacíamos quermes, corríamos, hacíamos eventos, cosas choras para las alianzas, ahora no", reclamó.

En la misma línea, aprovechó para aconsejar a los estudiantes y darles ideas para disfrutar este aniversario: "Hagan cosas entretenidas como hacía la tia Helhue cuando era joven, hace 150 años, pero no importa, era tan entretenido. Ahora todo el mundo anda huevia… con los saludos".

Por último expresó: "A la gente que me conoce, no hago más videos, para que no me hue… más".

Cabe señalar que hace poco Pamela Díaz expresó el mismo reclamo a través de sus redes sociales, contra las múltiples solicitudes de saludos de las alianzas, frente a lo cual señaló que cobraría por estos saludos, pero que el dinero iría a una fundación.

Aquí puedes ver el registro que compartió Helhue Sukni: